Aktuell 07.06.2022

Mehrheit setzt auf Mobilität mit dem Auto

Während die Grünaktivisten mit Zahlen lügen, die angeben, dass die Mehrheit kein Auto nutzt, ist die Wahrheit eindeutig: In Österreich hängt die Mobilität der Haushalte am eigenen KFZ.

Immer wieder hört man aus der grünen Ecke, dass doch die Mehrheit der Österreicher kein Auto hat, man also nichts für diese Fortbewegung tun müsse. Mehr noch, sie fordern ein aktives Arbeiten gegen die Bevölkerung, die aut das Auto angewiesen ist. Doch diese Zahlen sind entweder erlogen oder wissentlich bzw. durch Dummheit falsch interpretiert.



Klar ist - und hier ist die offizielle Statistik des Landes eindeutig - dass mehr als drei Viertel der Haushalte ein Auto besitzen. Und das trotz immer größer werdender Kosten und Einschränkungen, womit man durchaus annehmen darf, dass es ohne Auto für sie nicht geht. Am Land ist das Verhältnis Auto pro Haushalt noch größer, in Ostösterreich etwa bei über 85%. Selbst im mit Öffentlichen Verkehrsmitteln gut ausgebauten Wien ist die deutliche Mehrheit der Haushalte auf das Auto angewiesen und besitzt eines.



Was die Statistik auch zeigt ist ein Wechsel der Verkehrsmittel innerhalb der Gruppen der Radfahrer, Fußgänger und Öffis möglich, kaum aber vom Auto weg zu diesen hin. Radwege nehmen also vielleicht den Öffis die Fahrgäste weg, aber nicht Autofahrern das Vehikel - die Zahlen kann man zwischen Städten ganz gut vergleichen. Der Versuch, durch Neidgesellschaft, Verbote und Parkplatzvernichtung das Auto madig zu machen, ist daher nur geeignet, die Gesellschaft zu polarisieren und aufzubringen, nicht aber um eine Änderung im Verkehr zu schaffen. Grüne Ideen schaffen so also nur eine Verschlechterung für die Mehrheit der Gesellschaft, nicht eine Änderung dieser.



Auf jeden Fall aber darf man auf die Wahrheit pochen, wenn aus dieser Ecke wieder einmal Fantasiezahlen oder glatte Lügen auf den Tisch kommen, wenn das Auto einmal mehr verdammt werden soll. Selbst das Feindbild 'SUV' ist keines mehr, wenn man sich an reale Fakten hält und nicht mit irgendwelchen Hirngespinsten in den Streit geht...

