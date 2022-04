Aktuell 14.04.2022

Stellantis arbeitet mit Qualcomm

Stellantis und Qualcomm Technologies haben heute ihre Zusammenarbeit für die Nutzung der neuesten Entwicklungen von Snapdragon Digital Chassis gemeldet.

Ab 2024 sollen Fahrzeuge der 14 Automobilmarken des Konzerns dank der Snapdragon Cockpit-Plattformen und der 5G-Fähigkeiten für Telematiksysteme in der Lage sein, die wachsenden Erwartungen zu erfüllen. Stellantis will sämtliche Softwaredomänen zu Hochleistungscomputern verschmelzen und dafür die leistungsfähigen, stromsparenden Snapdragon-Automobilplattformen nutzen.



Die Zusammenarbeit soll auch dazu beitragen, Lieferketten bei strategischen Komponenten zu sichern. „Unsere technologische Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir Branchenführer ansprechen, die dann gemeinsam mit unseren engagierten internen Teams an der Neugestaltung unserer Fahrzeuge durch einen softwaredefinierten Ansatz arbeiten“, erklärt Stellantis-CEO Carlos Tavares. Stellantis werde so den Zugang zu den besten Technologien am Markt gewährleisten und die Ausschöpfung des Volumenpotenzials vollständig ermöglichen.

ampnet/red

#Stellantis #Qualcomm #Chips #CPU #5G







