Marken & Modelle 25.02.2022

Eisenstädter Autofrühling findet statt

Am 11. und 12. März 2022 veranstalten die Eisenstädter Autohäuser einen Autofrühling. Zuletzt konnte die Veranstaltung aufgrund der Pandemie-Vorschriften nicht durchgeführt werden.

Nachdem die Corona-Pandemie eine zweimalige Absage des Autofrühlings erfordert hat, möchte die Arbeitsgemeinschaft den Eisenstädter Autofrühling 2022 wieder durchführen, um die Präsenz des Autohandels im Bewusstsein der Bevölkerung wieder zu wecken und um auch den Autostandort Eisenstadt nachhaltig abzusichern.



Der 22. Autofrühling findet als 'Tag der offenen Tür' direkt bei den teilnehmenden Autohäusern in Eisenstadt statt. Die 'Top'-Partner öffnen die Hausmessen am Freitag von 7:30 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 16 Uhr für die Besucher. Geboten werden unterschiedliche Attraktionen, die aktuellen Neuheiten im Sortiment sind natürlich auch zu sehen.



Seit 1999 gibt es die Vereinigung in Eisenstadt, zu der heute 9 Unternehmen mit 29 vertretenen Automarken gehören.

#Autofrühling #Eisenstadt #Burgenland







