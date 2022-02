Service 20.02.2022

Kat ohne seltene Metalle

Wasserstoff lässt sich künftig mit weniger elektrischer Energie und damit umweltverträglicher und billiger herstellen.

Forscher am RIKEN Center for Sustainable Resource Science haben unter der Leitung von Ryuhei Nakamura haben einen Katalysator entwickelt, der fast ebenso effektiv ist wie ein teurer auf Iridium- oder gar Platinbasis. Darüber hinaus erwies er sich als äußerst korrosionsbeständig.



Nakamura und sein Team haben sich auf Mangan- und Kobaltverbindungen konzentriert - Metalle, die auf der Erde weitaus häufiger zu finden sind als die jetzt genutzten Katalysatormaterialien. Kobaltoxide arbeiten zwar höchst effektiv, halten in der sauren Umgebung eines Elektrolyseurs aber nicht lange durch. Anders Manganoxid, dem Säure wenig ausmacht, doch dessen Katalyseleistung zu gering ist.



Die Kombination beider Materialien könnte die Lösung sein, glauben die Forscher. Doch anfangs waren sie enttäuscht. Die Widerstandskraft des Kobalts war schnell dahin. Bis sie auf die Idee kamen, das Mangan in ein sogenanntes Spinellgitter zu packen, eine besondere Kristallform. Das entstehende Kobalt-Mangan-Oxid erwies sich nicht nur als äußerst haltbar, es katalysierte die Wasserspaltung auch mit hoher Effizienz. Der neue Kat funktionierte zwei Monate lang bei einer Stromdichte von 200 Milliampere pro Quadratzentimeter, wie sie in industriellen Elektrolyseuren üblich sind. Normalerweise halten Katalysatoren bei dieser Anwendung nur Tage, allenfalls wenige Wochen durch.



'Wir glauben, dass dies ein großer Schritt in Richtung einer Wasserstoffwirtschaft ist', sagt der zum Team gehörende Ailong Li. Er erwartet, dass die Kosten für die Produktion des umweltverträglichen Gases ebenso sinkt wie bei Solarzellen und Windgeneratoren. Der nächste Schritt bestehe darin, Wege zu finden, um die Lebensdauer des neuen Katalysators noch weiter zu verlängern und seine Aktivität zu erhöhen. 'Es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten', meint Nakamura abschließend.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Energie #Wasserstoff #Forschung







Auch interessant!

Treibstoff aus Giftgas

Forscher der Ohio State University (OSU) haben stinkendes Schwefelwasserstoffgas (H2S) in seine Bestandt...



Grüner Wasserstoff ist möglich

Ammoniak, das mithilfe von Ökostrom hergestellt wird, könnte mit einer vom Ulsan National Institute of Sc...



8 Mio. Elektroautos

Im Jahr 2019 ist der Bestand an Elektroautos weltweit auf rund 7,9 Millionen gestiegen – ein Plus v...



Brennstoffzelle und Elektro ergänzen sich

Das Fraunhofer Institut hat den Vergleich gemacht und Brennstoffzellen, Elektroautos und Diesel-Fahrzeuge...