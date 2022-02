Marken & Modelle 16.02.2022



Toyota bZ4X: Erster Stromer

Der Name ist noch gewöhnungsbedürftig, aber Programm: Bei Toyota kann ab sofort das Kompakt-SUV bZ4X unverbindlich konfiguriert und kostenfrei reserviert werden.

Die Typenbezeichnung des ersten vollelektrischen Modells der Marke steht für „beyond Zero“, die Fahrzeuggröße vier und den optionalen Allradantrieb. Die Reichweite gibt der größte Automobilhersteller der Welt mit 370 bis 450 Kilometern an. Die Einstiegsversion mit Frontantrieb kostet 47.490 Euro ohne Förderprämie.



Der Toyota bZ4X kann über den CCS2-Ladeanschluss auf der Fahrerseite wahlweise mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) aufgeladen werden. In rund 30 Minuten soll der Akku an einer öffentlichen 150-kW-Schnellladesäule wieder 80 Prozent seiner Kapazität zurückgewinnen.



Die unverbindliche und kostenfreie Reservierung ist bis zum 31. März 2022 möglich unter www.toyota.de/automobile/bz4x/. Nach dem Konfigurieren erhalten Interessenten Anschließend erhalten Kunden ein unverbindliches Angebot inklusive der voraussichtlichen Monatsraten. Zugleich können Kunden ihren bevorzugten Toyota-Vertragspartner für das Fahrzeug festlegen, der sich auf Wunsch um den Vorverkauf, der Anfang April 2022 startet, und um die Fahrzeugübergabe ab Frühsommer 2022 kümmert.

ampnet/red

