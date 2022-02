Service 09.02.2022

Lobautunnel und Stadtstraße bei Wienern beliebt

Nur eine kleine Minderheit lehnt den Bau ab, die Mehrheit ist für einen raschen Bau und der Umsetzung der lange verschleppten Maßnahmen. In Niederösterreich dürfte die Zustimmung noch größer sein.

Der 'Standard' hat befragen lassen, wie die Wiener zum Ausbau der Stadtstraße und des Lobautunnels stehen. Mit einer harten Formulierung und vielen 'grünen' Alternativen versehenen Befragung hat die durch seine besetzerfreundlche Berichterstattung bekannte Zeitung trotzdem nur eine Minderheit gegen den Bau ermitteln können.



Nur 23% sind auf der 'nein' oder 'eher nein'-Seite zu finden, wenn es um die Stadtstraße geht. 30% geben sich als Gegner des Lobautunnels aus. Es finden sich jeweils starke Mehrheiten für den Bau unter den Wienern. In der Donaustadt und unter den betroffenen Autofahrern sind die Befürworter sogar extrem in der Mehrheit: 70% respektive 81% fordern den Bau der Stadtstraße durch den Bezirk, die Ablehnung selbst unter den Jungen und Grünanhängern ist dort mit 21% nur gering.



Die andauernden Demos hingegen kommen gar nicht gut weg, 50% lehnen sie ab und nocheinmal 19% mehr sind neutral dazu - also ähnliche Zahlen. Und nur 21% finden den konkreten Protest an der Stadtstraße als gerechtfertigt. Den Ausbau des Rad-Netzes durch die Stadt lehnen übrigens deutlich mehr Menschen ab, als den Ausbau des Straßennetzes: 32% wollen keinen weiteren Ausbau der Radwege. Die grünen Verkehrsplaner sind am Holzweg mit den Aktivitäten gegen den Willen der Steuerzahler, das ist einmal mehr offensichtlich.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Zahlen #Daten #Studie #Befragung #Wien #Bau







Auch interessant!



Torpetiert: Lobautunnel

Außenring um Wien weiter verzögert





Nach langen Verzögerungen beginnen nun endlich die Probebohrungen für den Lobautunnel. Die eigentlich bes...





Um Wohngebiete zu umfahren wird der Lobautunnel verlängert. Damit wird das Projekt der Nordostumfahrung e...





Bei Abzocke, ungerechtfertigten 'grünen' Angriffen, willkürlichen Maßnahmen und jeder Menge Fake News mus...