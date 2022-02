Marken & Modelle 07.02.2022



Fisker Ocean gelandet

Entworfen wurde er in den USA, gebaut werden soll er ab Ende des Jahres bei Magna in Österreich: Sein Europadebüt gibt der Fisker Ocean nun auf dem Mobile World Congress (28.2.–3.3.2022) in Barcelona.

Die Ankündigungen sind vollmundig, Firmenchef Henrik Fisker spricht vom „nachhaltigsten Automobil“ der Welt. Umgerechnet etwas über 41.000 Euro soll die Basisversion Sport mit einer Reichweite von rund 400 Kilometern kosten. Der allradgetriebene Fisker Ocean Extreme soll etwa 560 Kilometer mit einer Batterieladung schaffen. Das Unternehmen, das ein Büro in München hat, will bis zu 60.000 Fahrzeuge pro Jahr allein in Europa absetzen.





ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Fisker #Magna #Österreich #Elektroauto







Auch interessant!

Alle neuen Elektroautos 2022

Neue Elektroautos stehen 2022 sehr viele an. Die Hersteller beginnen, ihre Flotten umzustellen und demnac...



Magna baut Fisker Ocean

Ab 2022 soll der Elektro-SUV von Fisker bei Magna in Graz gebaut werden. 50.000 Fahrzeuge im Jahr werden ...



Fisker Ocean bekommt 50 Mio.

Das US-Start-up Fisker Inc. hat in einer Finanzierungsrunde etwa 50 Mio. Dollar für seinen elektrischen S...



Fisker kauft GM-Werk

Der kalifornische PremiumCar-Hersteller Fisker Automotive hat für 16 Mio. US-Dollar in Wilmington, Delawa...



Fisker Karma im Portrait

Der nächstes Jahr in Serienproduktion startende Fisker Karma hat das Zeug zum Star: Umweltfreundlich mit ...



Fisker Karma in Serie

Fisker stellt auf der Autoshow in Detroit sein erstes Serienfahrzeug vor. Es handelt sich um den viertüri...