Moderne Autoversicherung im Wandel Auch die Branche der Kfz-Versicherungen befindet sich im Wandel. Es gibt viele Faktoren, die für Versicherer wie auch die Versicherten in Zukunft zu Veränderungen führen werden. Wir haben uns aktuelle Trends und Fakten zur Autoversicherung angeschaut. Sichere Fahrzeuge, weniger Kosten: Die Anzahl der Autounfälle nimmt seit Jahrzehnten stetig ab. Dies liegt vor allem an neuen Technologien wie ABS oder Parkhilfen. Sowohl kleine Blechschäden als auch Totalschäden werden entsprechend seltener bei den Versicherungen gemeldet. Das Resultat sind sinkende Kosten, die viele Versicherer in stagnierende Prämien umwandeln. Denn auch wenn die Kosten pro Schaden heut oft sehr hoch sind – zum Beispiel durch aufwendige Reparaturen von Elektronikteilen - sind die Gesamtausgaben gesunken. Daher ist es für Autofahrer immer leichter, eine Kfz-Versicherung mit sehr guten Konditionen zu wählen.



Maßgeschneiderte Prämien dank individueller Daten



Moderne Fahrzeuge zeichnen konstant Daten auf. Diese spiegeln das individuelle Fahrverhalten der Fahrzeugnutzer detailliert wieder. Diese Daten können auch über Apps oder Softwareprogramme im Fahrzeug direkt an den Versicherer weitergeleitet werden. Dieser kann unter anderem folgende Informationen nach Erlaubnis erhalten:



Fahrzeiten

Geschwindigkeit

Bremsverhalten

Kraftstoffverbrauch

Fahrstrecken



Anhand dieser Daten lässt sich ein Fahrerprofil erarbeiten, das zum Beispiel erkennen lässt, ob jemand riskant oder sicher mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Die Versicherung kann gute Fahrer und Fahrerinnen dann etwa mit Bonuszahlungen oder Geschenken belohnen.



Car-Sharing: Neues Fahrverhalten erfordert neue Lösungen



Der Automarkt steht seit Jahren im Mittelpunkt von Klimakritikern. Sie fordern moderne Lösungen aus der Politik und der Wirtschaft, um den CO2-Abdruck des personalisierten Transports zu reduzieren. Dabei haben Verbraucher und junge Start-ups eigene Ideen entwickelt.



Das sogenannte Car-Sharing erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Hier werden privat oder über kommerzielle Angebote Fahrzeuge mit mehreren Personen geteilt. Auch hier sind progressive Versicherungsmodelle gefragt, die von einigen Versicherern bereits angeboten werden.



Autoversicherungen und Cyberkriminalität



Fahrzeuge sind heute mit umfassender Elektronik ausgestattet, die Cyberkriminellen zum Opfer fallen kann. Häufig werden persönliche Geräte und damit auch persönliche Daten mit dem Fahrzeug verbunden. Kommt es über das Fahrzeug auf einen Datenzugriff, muss die Autoversicherung in der Lage sein, eine konkrete Schadensbestimmung und eventuelle Kostendeckung anzubieten.





Auch die IT-Sicherheit ist ein Versicherungsthema beim Auto. Foto: Open Studio/Adobe Stock



Noch gibt es in diesem Bereich viele Unstimmigkeiten. Nicht jeder Versicherer hat klare Vorgaben dafür, wann ein Übergriff als Cyberkriminalität zu werten ist und in welchem Umfang ein Schaden über die Versicherung gedeckt wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der sich stetig wandelnde Markt den Druck für passende Lösungen erhöhen wird.



Autonomes Fahren bleibt Zukunftsmusik



Ein Bereich, über den Fahrer und Fahrerinnen wie auch Versicherungen sich vorerst wenig Gedanken machen müssen, ist das autonome Fahren. Denn noch gibt es sowohl technische wie auch rechtliche Hürden zu bewältigen. Dennoch arbeiten Versicherer bereits jetzt an Konzepten, die sich mit relevanten Fragen zum Thema befassen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Versicherung #Auto





