Marken & Modelle 31.01.2022

Daimler wird zu Mercedes-Benz

Ab morgen ist der Name Daimler Geschichte. Nach der Abspaltung des Lkw-Geschäfts Ende vergangenen Jahres wird sich der Stuttgarter Konzern offiziell in Mercedes-Benz Group AG umbenennen und sich auf das Geschäft mit Pkw und Vans konzentrieren.

Am 1. Februar 2022 soll der neue Name offiziell in Handelsregister eingetragen werden. Beide Unternehmen sind dann als getrennte und eigenständige AG an der Börse notiert. Nach Daimler-Benz, Daimler-Chrysler und später nur noch Daimler wechseln die Schwaben ihren Firmennamen damit bereits zum vierten Mal innerhalb eines Vierteljahrhunderts zu Mercedes-Benz Group AG.



Die neue Ordnung vom Namen her bringt auch Vorteile außerhalb des eigenen Konzerns. Schließlich waren es die großen Jaguar-Modelle, die ebenfalls unter dem Namen 'Daimler' verkauft wurden und so zur Verwirrung am Markt beigetragen haben. Mercedes dürfte nun für Klarheit sorgen, die am Markt auch verständlich wird, wenn sich die Kunden einmal mit den neuen Gegebenheiten vertraut gemacht haben.

