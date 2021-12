Aktuelles 14.12.2021

Elektroauto-Förderung 2022

Auch im kommenden Jahr gibt es eine Förderung für Elektroautos. Hier sind die Details zum staatlichen Förderprogramm für Elektromobilität.

Importeure und Ministerium legen wieder zusammen und geben 5000 Euro auf den Kaufpreis eines Elektroautos für private Kunden. Wandboxen zum Laden werden mit 600 Euro gefördert, wenn mehrere Fahrer sich eine Anlage teilen, dann sind bis zu 1800 Euro in Mehrfamilienanlagen an Förderung drin. Öffentliche Ladestationen werden sogar mit bis zu 30.000 Euro bezuschusst. Unternehmen können damit auch Schnelladeanlagen installieren und den Zuschuss bekommen, um ihre Flotten mit Strom zu betreiben. Ab Februar werden die neuen Zuschüsse vergeben, da auch die heurigen Fördertöpfe nicht aufgebraucht wurden, ist ein Engpass nicht anzunehmen - selbst mit den hohen Förderungen scheint der Markt für Elektroautos noch nicht wirtschaflich genug zu sein. Aber immerhin kommt langsam Bewegung zu den Stromern.



Auch Deutschland verlängert die Förderungen für Elektroautos. Die Anschaffung eines Stromers wird bis Ende nächsten Jahres weiter in der bisherigen Höhe subventioniert. Das gab heute der neue Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck bekannt. Rein elektrisch angetriebene Pkw werden in Deutschland weiterhin sogar mit bis zu 9000 Euro bezuschusst. Für Plug-in-Hybride gibt es maximal 6750 Euro. Für 2023 hat die neue Ampel-Koalition im Nachbarland eine Reform der Prämie angekündigt. Dann sollen nur noch Fahrzeuge gefördert werden, die auch tatsächlich zum Klimaschutz beitragen. Das könnte vor allem höhere Anforderungen an die rein elektrische Reichweite von Plug-in-Hybrid-Modellen bedeuten.

red/ampnet

