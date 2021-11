Stromer 25.11.2021

XPeng versus Tesla

Das chinesische E-Auto-Start-up XPeng will in den kommenden Jahren verstärkt in internationale Märkte investieren, um sich als globale Automarke zu positionieren und gegenüber Konkurrenten wie Tesla besser durchzusetzen.

Wie CEO Brian Gu in einem 'CNBC'-Interview verrät, soll knapp die Hälfte aller verkauften Fahrzeuge ins Ausland gehen. Schon 2022 will man in Skandinavien durchstarten. 'Als ein Unternehmen, das sehr stark auf einen globalen Wettbewerb ausgerichtet ist, möchten wir auf lange Sicht ein Gleichgewicht bei der Auslieferung unserer Fahrzeuge erreichen - eine Hälfte bleibt in China und eine Hälfte geht ins Ausland', erklärt Gu. Einen genaueren Zeitraum, den man sich für die Erreichung dieses Ziels gesetzt hat, nennt er nicht. 'Wir wollen nächstes Jahr beginnen, stärker im Ausland zu investieren', lässt Gu nur wissen.



Konkrete Pläne gibt es aber offensichtlich bereits für einen Marktstart in Skandinavien. Dort will sich der chinesische E-Autohersteller eigenen Angaben zufolge schon im nächsten Jahr der starken internationalen Konkurrenz stellen. 'Wir erwarten, dass wir dann in die Märkte in Schweden, Dänemark und den Niederlanden einsteigen können', meint Gu. Nach Norwegen, wo die Nachfrage nach E-Autos aufgrund großzügiger staatlicher Förderungen sehr groß ist, habe man bereits im Dezember 2020 die ersten Autos ausgeliefert, so der Vizepräsident.



XPeng hat im Dezember 2018 mit dem 'G3' SUV sein erstes kommerziell verfügbares Fahrzeug auf den Markt gebracht. Als beliebter erwies sich aber der 'P7' Sedan, dessen Auslieferung an Kunden im vergangenen Sommer startete. 'Mehr als 77 Prozent aller Verkäufe werden von diesem Modell generiert', schildert Gu. Insgesamt habe man seit der ersten Finanzierungsrunde vor sechs Jahren bereits knapp über 100.000 Autos produziert.



Im US-Wertpapierhandel haben die Aktien von XPeng nach der Bekanntgabe des positiven Ergebnisses von 5,72 Mrd. Yuan (rund 800 Mio. Euro) für das dritte Quartal über Nacht um acht Prozent zugelegt. Die Erwartungen von Analysten, die im Vorfeld der Bekanntgabe der Zahlen mit 5,03 Mrd. Yuan gerechnet hatten, wurden deutlich übertroffen. 'Wir werden die Gewinnschwelle in zwei Jahren überschreiten', gibt sich Gu optimistisch.

pte/red

