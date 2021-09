Marken & Modelle 01.09.2021

Neuer Opel Astra vorgestellt

Der neue Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz enthüllte die sechste Generation des Kompaktwagen-Klassikers an seinem ersten Arbeitstag in Rüsselsheim im Beisein von Markenbotschafter und FC Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.

Designt und entwickelt wurde der neue Astra am Opel-Stammsitz und soll auch dort ab Herbst produziert werden. Neben Benzin- und Dieselmotoren ist der Fünftürer zum Bestellstart im Oktober auch als Plug-in-Hybrid verfügbar. Die Leistungsbandbreite reicht dabei von 110 PS (81 kW) bis zu 225 PS (165 kW).











Neben einer weiteren Plug-in-Hybrid-Variante soll ab 2023 mit dem Astra-e zusätzlich auch eine rein batterieelektrische Variante auf den Markt kommen.

ampnet/red

