Marken & Modelle 24.08.2021



Dynamik für Ford Focus ST

Ford schärft seinen Kompaktsportler Focus ST mit einem Sondermodell nach. Diverse Design- und Ausstattungsmerkmale treffen dabei auf die bekannte Motorisierung.

Durch ein voll einstellbares Gewinde-Fahrwerk, ein elektronisches Sperrdifferenzial und gewichtsoptimierte 19-Zoll-Räder soll der Focus ST Edition noch dynamischer unterwegs sein als die Serienversion. Antrieb bleibt allerdings der 280 PS (206 kW) starke 2,3 Liter EcoBoost-Turbobenziner mit manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe.







Darüber hinaus unterscheidet sich die Edition durch exklusive Design- und Ausstattungsmerkmale wie die Sonderlackierung in Nitro-Blau mit schwarz kontrastierenden Karosserie-Elementen oder Recaro-Teilleder-Sportsitzen und Lederlenkrad mit blauen Ziernähten. Das in Deutschland und in einigen anderen europäischen Märkten ab sofort erhältliche Editions-Modell geht ausschließlich als 5-türiges Fließheck an den Start, da die Limousine im Vergleich zum Turnier das geringere Ausgangsgewicht hat.

