Schneller zur eigenen Mobilität Das eigene Auto steht für Freiheit, Unbekümmertheit und Unabhängigkeit. Für viele Menschen, gerade in kleineren Städten oder in ländlichen Gegenden, ist das eigene Fahrzeug sogar unverzichtbar, um zur Arbeit oder zur Ausbildungsstelle zu kommen. Leider sind Fahrzeuge, auch auf dem Gebrauchtmarkt, nicht immer günstig. Stecken Sie nun in der Zwickmühle, weil Sie einer neuen Arbeit nachgehen möchten oder weil ein Standortwechsel geplant ist, sie aber selbst mangels eines Autos noch nicht mobil sind und es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, dann braucht es schnelle Lösungen.



Vielleicht haben Sie sich bereits bei Ihrer Bank um einen Kredit für ein Auto beworben oder stehen direkt mit dem Händler im Kontakt, um eine Finanzierung zu verhandeln, doch beides war bislang wegen eines negativen Schufa-Eintrages erfolglos? Ist das der Fall, so gibt es zumeist kaum einen Ausweg, der nicht selten zu einer Abseitsspirale führt, die dafür sorgt, dass es mit dem neuen Job doch nichts wird oder die Ausbildung nach hinten verlegt werden muss. Ein negativer Schufa-Eintrag kann einen viel Zeit, Nerven und sogar Geld kosten, wenn man sich mangels Möglichkeiten an unlautere Kreditinstitute wenden muss oder sogar ein Privatdarlehen beansprucht.



Mehr als 300 Kriterien spielen eine Rolle



Sie möchten ein Auto finanzieren trotz Schufa und befinden sich auf der Suche nach einem verlässlichen und anerkannten Partner? Nun, tatsächlich ist es so, dass sich jede Art von Kreditinstitut Informationen von der Schufa einholt, bevor dieses entscheidet, ob Sie für einen Autokredit geeignet sind oder nicht. Leider ist es in den meisten Fällen so, dass der Schufa-Eintrag das alleinige Merkmal ist, aufgrund dessen am Ende entschieden wird.



Oftmals erscheint das ungerecht, da sich seit der Eintragung vieles verändert hat und neue Umstände nicht berücksichtigt werden. Eine gerechte Vergabe von Krediten kann auf diese Weise kaum erfolgen und Sie haben nur geringe Chancen, jemals wieder das Vertrauen von Banken zu erlangen.



Zum Glück gibt es mittlerweile Kreditlösungen, die besser an die Anforderungen der heutigen Zeit angepasst sind. Das bedeutet, dass diese zwar auch auf die Einträge bei der Schufa achten, diese aber nur als einen von vielen Indikatoren nutzen, die am Ende darüber mitentscheiden, ob der Kredit ausbezahlt wird oder nicht. Bei auxmoney werden bis zu 300 unterschiedliche Faktoren in Betracht gezogen. Diese werden natürlich unterschiedlich gewertet, doch mit Ihnen gelingt es, ein weitaus faireres und genaueres Bild von der Kreditwürdigkeit zu zeichnen.





Einträge bei Schufa und KSV machen Sinn, sind aber auch kein Grund, auf ein Auto zu verzichten. Foto: F/stock.adobe.com



Einen Kredit ohne eine Überprüfung der Schufa gibt es nicht, aber mit auxmoney muss ein negativer Eintrag nicht gleich bedeuten, dass die Chance auf den Kredit in weite Ferne rückt.



Sicher und langfristig unterwegs



Ein Auto sollte verlässlich und sicher sein. Wer aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel dazu gezwungen ist, sich für ein Auto zu entscheiden, das nicht die gewünschten Aspekte, was die Sicherheit und den Komfort angeht, erfüllt, der geht hohe Risiken ein, die im besten Fall damit enden, dass das Auto vielen kostspieligen Reparaturen unterzogen oder komplett ersetzt werden muss und im schlimmsten Fall sogar einen Unfall oder eine erhöhte Gefahrenlage auf der Straße bedeuten.



Mit einem sicheren Kredit im Rücken schauen Sie sich in aller Ruhe auf dem Gebrauchtmarkt um und haben zumeist auch noch den großen Vorteil, dass Ihnen der Käufer bei einer sofortigen Zahlung, vielleicht sogar bar, gewisse Rabatte gewährt. Der passende Kredit kann dafür sorgen, dass Sie schnell mobil sind und damit Ihren neuen Beruf, eine Ausbildung oder ein anderes wichtiges Vorhaben ohne Verzögerung antreten können. Ein Autokredit trotz Schufa ist möglich und gibt Ihnen die Chance, die Sie brauchen und auch verdienen, um selbst mobil und unabhängig zu sein. Eine Anfrage ist schnell gestellt und vielleicht sitzen Sie schon in wenigen Tagen im eigenen Fahrzeug. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Gebrauchtwagen #Kredit #Auto #Finanzierung





