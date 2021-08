Service 16.08.2021



Harley Davidson European Bike Week findet 2021 statt

Harley-Davidson bestätigt, dass die European Bike Week vom 7. bis zum 12. September 2021 am Faaker See im österreichischen Bundesland Kärnten stattfinden wird.

In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden, dem Tourismus-Team und der Exekutive hat das Unternehmen ein Veranstaltungsprogramm zusammengestellt, mit dem alle Motorradfahrer und Fans, die eine gemeinsame Leidenschaft für Harley-Davidson eint, willkommen geheißen werden. Der Event wird es den Teilnehmern ermöglichen, tief in den Lifestyle von Harley-Davidson einzutauchen und zugleich sicher im Außenbereich und in kleinen Gruppen miteinander zu interagieren.



„Wir freuen uns sehr, die European Bike Week im Jahr 2021 wieder veranstalten zu können“, erläutert Kolja Rebstock, Harley-Davidsons Vice President, Europe, Middle East and Africa. „Nachdem wir den Event enttäuschenderweise 2020 wegen der Covid-19-Pandemie verschieben mussten, sind wir in diesem Jahr fest entschlossen, am Faaker See vertreten zu sein. Wir haben das Glück, engagierte Partner in Kärnten zu haben, die uns bei der Suche nach Möglichkeiten zur Durchführung einer sicheren Veranstaltung unterstützt haben, denn das hat für uns natürlich nach wie vor oberste Priorität.“





Foto: Harley-Davidson



Die European Bike Week ist von Dienstag, dem 7. September, bis Sonntag, dem 12. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr (Sonntag: 10 bis 14 Uhr und keine Demo Rides) geöffnet. Für den Zutritt zur Harley-Davidson-Zone ist der Nachweis der Einhaltung der 3- G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) erforderlich.

