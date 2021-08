Marken & Modelle 15.08.2021



Rimac Nevera mit Beschleunigungsweltrekord

Der Rimac Nevera hat einen neuen Beschleunigungsrekord aufgestellt. Die Viertelmeile gelang dem Bugatti-Bruder in 8,582 Sekunden.

Der kroatische Elektro-Supersportwagen absolvierte auf dem kalifornischen Famoso Raceway die Viertelmeile (rund 400 Meter) in offiziell gemessenen 8,582 Sekunden bei einer Höchstgeschwindigkeit von 167,51 mph (knapp 270 km/h). Der Sprint auf Michelin Pilot Sport 4S Standardreifen war der elfte des Tages in kurzer Folge. Damit gilt der 1914 PS starke Stromer, der über vier separate Elektromotoren angetrieben wird, als das am schnellsten beschleunigende Serienfahrzeug der Welt.











Der Nevera wurde in der Zentrale von Bugatti-Neubesitzer Rimac Automobili in Kroatien konstruiert und hergestellt. Der Name geht auf einen mächtigen Sturm zurück, der auf dem Balkan für seine Geschwindigkeit, Wildheit und Energie bekannt ist.





