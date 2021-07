Aktuell 14.07.2021

Auto.At 'shorts'

'Kurz und aktuell' sind die etwa eine halbe Minute langen Videos auf Youtube im Hochformat, die im Tiktok-Format News auf den Punkt bringen können. Wir testen das neue Format für Auto-Themen.

Nach dem neugestalteten Magazin letzte Woche ein neuer Wurf aus der Auto.At-Redaktion: Wir machen mit kurzen aktuellen Videos auch die Shorts PS-stärker, die Youtube gegen Instagram Reels und Tiktok Videos gestartet hat. Und das kommt scheinbar gut an, einige Tausend abrufe schon mit den Versuchsvideos zeigen das Interesse - deshalb werden wir da noch mehr machen!



Youtube Shorts von Auto.At



Und natürlich kommen weiterhin 'aktuell'-Videonachrichten aus der Autowelt in Youtube und hier im Magazin.







Diese Woche: Lotus bringt den Emira als Wegbegleiter in eine neue Zeitrechnung, Wiesmann meldet sich bei Boldmen mit einem Roadster zurück, Opel setzt den Vizor beim Astra 6 an, Land Rover elektrifiziert den Defender, die Mercedes E-Klasse wird mit dem EQE wirklich 'e' und bei Ford wird der preisgekrönte Mustang Mach e zum stärkeren GT.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Video #Youtube #Shorts #Nachrichten #Auto







Auch interessant!

Ford Mustang Mach e GT

Ford legt bei Mustang Mach-E nach. Ab sofort kann online der GT bestellt werden. Die beiden Wechselstrom-...



Youtube Shorts sind gelandet

Tiktok erreicht junge Menschen mit kurzen Videos im Hochformat - und das immer stärker. Facebook hat sich...



Auto.At aktuell - Podcast und Videos

Die Neuheiten in kompakten Formen in Audio und Video, leicht konsumierbar als Podcast oder Video....