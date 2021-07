Energie 12.07.2021

Nur 5% Elektroautos

Ein Viertel alternative Antriebe in den Zulassungsstatistiken, davon wiederum aber nur ein Fünftel Batterieelektrisch: Für Stromer ist der Markt noch schwierig.

Gleich am Anfang der Woche, in der Brüssel die neuen Abgasgrenzwerte für Kraftfahrzeuge verkünden will, verweist der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) noch einmal auf die Grundlagen. In seinem Report über den Fortschritt bei den alternativen Antrieben berichtet der Verband jetzt für 2021 – etwas vorgezogen – über den Stand der Neuzulassungen, der Lademöglichkeiten, die Verteilung der Antriebsarten und den Zusammenhang von Durchschnittsverdienst und Bestand an Elektrofahrzeugen.







In Europa betraf 2020 jede zehnte Neuzulassung ein batterieelektrisches Auto oder einen Plug-in-Hybrid. Diesen Trend werte ACEA als positiv, weist aber darauf hin, dass weiterer Zuwachs stark von der Zahl der Ladepunkte abhänge. ACEA beleuchtet alle Aspekte des Umbaus bei den Antrieben auf der Basis der eigenen Daten sowie der Daten von EAFO, EEA, Eurostat und IHS Markit.



Der ACEA weist in einer Statistik-Zusammenfassung darauf hin, dass insgesamt fast ein Viertel (24,5 Prozent) aller in 2020 neu zugelassenen Autos einen alternativen Antrieb verfügen. Darunter waren nur 5,4 Prozent rein batterieelektrische Fahrzeuge. Der Rest ergibt sich aus den unterschiedlichen Hybridsystemen, Gas (CNG, LPG) und Wasserstoff. Die Daten für den Fahrzeugbestand 2019 sahen noch deutlich schlechter aus: Da fuhren europaweit nur 0,3 Prozent aller Personenwagen rein elektrisch.









ampnet/red

#Zulassungen #Statistik #Elektroautos #Europa #Marktanteile







