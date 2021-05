Autos im Abo

Service 08.05.2021

Menschen, die ständig das neueste Smartphone nutzen wollen, sich einen Neukauf aber nicht leisten können, schließen ein Abo ab. Diese Gruppe gehört zu denen, die am ehesten bereit sind, ein E-Auto-Abo abzuschließen, das nach dem Muster gestaltet ist.

Das hat eine Umfrage unter 1.000 australischen Autofahrern ergeben, die der Auto-Abonnement-Anbieter Loopit in Auftrag gegeben hat. Für Paul Higgins, Mitbegründer des Auto-Abo-Anbieters Hello Cars, zeigt die Umfrage, dass 99 Prozent der Aussies, die ihr Telefon jährlich aufrüsten, planen, in den nächsten fünf Jahren ein Elektroauto zu fahren. 83 Prozent von ihnen würden es zudem vorziehen, ein Auto zu abonnieren, anstatt es direkt zu kaufen. 'Die Leute sind offensichtlich begeistert, jedes Jahr die neuesten Handys zu bekommen', sagt er. 'Und jetzt können sie das bei Autos genauso machen.'



Die Sicherheits- und Fahrtechnik von Autos verbessere sich schließlich sehr schnell. Für den Durchschnittsverbraucher sei es deshalb schwierig, stets auf dem neuesten Stand zu sein. Selbst die wohlhabendsten Menschen könnten es sich nicht leisten, ihr Auto so oft zu wechseln, wie es beim Abo möglich sei. Diese Early Adopters kennzeichneten oft den nächsten Trend. 'Daher erwarten wir, dass das Abo von Autos in diesem Jahr zunehmend zum Mainstream wird', so Higgins. Ein Grund für diese Entwicklung sei die Corona-Pandemie. Sie veranlasse die Menschen, sich vom öffentlichen Nahverkehr abzuwenden, um der Infektionsgefahr zu entgehen.



Ein Abo bietet weit mehr als nur die Nutzung der neuesten Technik. Anbieter werben damit, dass nur noch der Treibstoff beziehungsweise der Strom bezahlt werden muss. Alles andere sei in der Gebühr bereits enthalten, die allerdings nicht zu knapp kalkuliert sein dürfte.

