Nächster Aygo wird ein Toyota

Der Nachfolger der Toyota Aygo nimmt Gestalt an: Mit der Studie Aygo X Prologue geben die Japaner einen kaum noch verhüllten Ausblick auf die dritte Generation ihres beliebten Kleinstwagen.

Und während die aktuelle Modellgenerationen gemeinsam mit Peugeot und Citroën entstanden ist, handelt es sich diesmal um ein reines Toyota-Produkt.











Während das Format des Vorgängers und die als Hecktür dienende große Heckscheibe beibehalten wurden, tritt der Prologue kräftiger auf, mit vier weit in die Ecken gerückten Räder, einer leicht erhöhten Bodenfreiheit und einer zweifarbigen Ausprägung, die ein wenig an die Marke Smart erinnert. „Würze“ und „Verschmitztheit“ sollen den neuen Toyota auszeichnen, und es handelt sich tatsächlich um einen der interessantesten Entwürfe im Segment. Der Aygo X Prologue wurde in und für Europa entworfen – ganz im Gegensatz zu den meisten anderen japanischen Kleinwagen, die sich mit braven Formen an den Geschmäckern und Bedürfnissen von Entwicklungsländer orientieren.



Gleich vier Farbkonzepte stellt Toyota mit der Vorserienstudie vor, wobei „Chili“ und „Wasabi“ für sportlichen Flair sorgen, während „Ingwer“ und „schwarzer Pfeffer“ eine recht edle Anmutung schaffen. Vier Türen hat das neue Modell; ob es noch einmal einen Zweitürer geben wird, steht in den Sternen. Die Plattform teilt sich der neue Aygo übrigens mit dem Yaris. Hoffentlich profitiert er davon auch in Form leistungsstarker Varianten.





