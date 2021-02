Marken & Modelle 19.02.2021

Nissan Qashqai stomert 2021 größer

Er ist dreieinhalb Zentimeter länger, 3,2 Zentimeter breiter und einen Zentimeter höher geworden. Der Radstand legt um zwei Zentimeter zu.

Er ist der Prototyp des vernünftigen und erschwinglichen Kompakt-Crossovers, er bringt Offroad-Romantik in den grauen Alltag wie kräftiges Schuhwerk von Timberland oder eine Funktionsjacke der Marke Jack Wolfskin: Gemeint ist der Qashqai von Nissan, der jetzt in seiner dritten Modellgeneration auf den Markt kommt. Die Sprachassistenten von Google und Amazon werden mit an Bord sein und auf Wunsch gibt es zum Beispiel Massagesitze und ein Head-up-Display.







Einstiegsmotorisierung ist ein 1,3-Liter-Turboaggregat mit 12-Volt-Mild-Hybridisierung und 140 PS (103 kW). Den gleichen Motor gibt es in einer weiteren Leistungsstufe mit 18 PS (13 kW) mehr, hier steht neben der Handschaltung eine Automatik mit variabler Übersetzung zur Verfügung, die auf Wunsch mit Allradantrieb gekoppelt ist. Das in der aktuellen Qashqai-Generation genutzte Doppelkupplungs-Getriebe entfällt. Und schließlich gibt es einen „E-Power“-Antrieb, bei dem ein 1,5-Liter-Ottomotor ausschließlich als Generator für einen 140 kW (190 PS) starken Elektromotor dient. Allradantrieb gibt es hier allerdings nicht.

ampnet/red

