Marken & Modelle 17.02.2021



Audi eTron GT und GT RS

Ein sportliches Designerstück macht seine Aufwartung: Audi stellt mit dem e-Tron GT und dem RS e-Tron GT eine viertürige Sportlimousine vor, die über einen vollelektrischen Antrieb mit 350 kW (476 PS) bzw. 440 kW (598 PS) verfügt.

Die Leistung wird auf alle vier Räder übertragen. Der Spurt von 0 auf 100 km/h dauert 4,1 bzw. 3,3 Sekunden. Abgeregelt wird bei 245 bzw. 250 km/h.







Trotz der sehr flachen Linienführung bietet der e-Tron GT mehr als ausreichenden Platz für vier Personen und einen relativ großzügig dimensionierten Gepäckraum, der durch eine konventionelle Klappe zugänglich ist. Die Batterien sind so untergebracht, dass sie nicht in den Fußraum hineinragen.



Bei der Auslegung des e-Tron GT hat sich Audi am Leitbild eines Gran Turismo orientiert. Die Fahrwerksabstimmung ist straff, aber nicht übertrieben hart ausgelegt. Damit prädestiniert er sich als echtes Langstreckenfahrzeug.



Dazu passt das extrem futuristische Cockpit und die moderne Innenausstattung aus Stoff, Leder oder Mikrofaser. Die Ladezeit ist ungewöhnlich kurz: Der Strom kann mit bis zu 270 kW in die Akkus gepresst werden.



Taycan von Audi?



Der e-Tron GT ist für Audi derzeit eines der wichtigsten Autos überhaupt. Er markiert den angestrebten Wechsel zur Elektromobilität, in den bereits Milliarden von Euro gesteckt wurden. Mit seinen extrem hohen Fahrleistungen und seiner ästhetischen Formgebung eignet er sich zur Markenikone.



Als Audi-Chefdesigner Marc Lichte den Porsche Taycan bei einer internen Präsentation zum ersten Mal gesehen hat, war er begeistert. Und bemühte sich darum, eine eigene Variante der sogenannten J1-Architektur entwickeln zu dürfen. Porsche und die Spitzenebenen des Konzerns war einverstanden – und Lichte machte sich ans Werk. Herausgekommen ist ein völlig eigenständiges Fahrzeug, genauso faszinierend wie der Taycan, jedoch mit einer individuellen Formensprache. Das einzige sichtbare gemeinsame Teil ist die Windschutzscheibe, und innen gibt es ein kleines Verkleidungsteil außerhalb des normalen Sichtbereichs.







Die Studie, die im Dezember 2018 den Journalisten präsentiert worden war, nutzte bereits die endgültigen Formen des Serienmodells. Mit zwei Unterschieden: Das Serienmodell besitzt reguläre Türgriffe, und der angedeutete, nicht-funktionale Luftauslass auf der Fronthaube ist verschwunden. Der Designprozess hob sich vom üblichen Vorgehen ab: Audi entschied sich praktisch auf Anhieb für den Entwurf des Exterieur-Designers Parys Cybulski und verzichtete auf Alternativvorschläge aus den anderen Designbüros. Das Interieur wurde von Markus Däsch entworfen. Mit den komplexen Formen begaben sich die Entwickler und Produktionsspezialisten auf bislang unkartiertes Territorium. Es dauerte beispielsweise viele Wochen, bis die hintere Flanke in Aluminium ausgeformt war und stabil hergestellt werden konnte.



Das Interieur des Audi e-Tron ist „nachhaltig“, und zwar in allen Ausstattungsvarianten. Leder ist ohnehin ein natürlicher Werkstoff, und bei der Mikrofaser-Variante entschied sich Audi dafür, Alcantara durch erheblich umweltfreundlicheres Dinamica-Material zu ersetzen. Es gibt außerdem eine Variante, die an Wollstoff erinnert und in erheblichem Umfang Recyclingmaterial einsetzt. Die horizontale Leiste, die sich über die Armaturentafel erstreckt, ist aus einem Stück gefertigt und stellte für die Zulieferer eine extreme Herausforderung dar. Neben Holz und Metall gibt es eine Ausführung in Kohlefaser-Verbundstoff, und zwar erstmals matt und dreidimensional anstatt hochglanzlackiert und mit glatter Oberfläche.



Der e-Tron GT kann vielfach konfiguriert und angepasst werden. So gibt es drei unterschiedliche Bremsanlagen bis hin zur Kohlefaser-Keramik-Bremse. Die Felgengrößen liegen zwischen 19 und 21 Zoll, in den unterschiedlichsten stilistischen Ausprägungen, und es gibt gegen Aufpreis eine Hinterachs-Lenkung. Im Gegensatz zum SUV e-Tron gibt es beim keine kamerabasierten Außenspiegel. Sie sind in der Elektronik-Plattform nicht vorgesehen, aber er hat sie auch nicht nötig: Die aufgeständerten Spiegel wirken sportlich und passen zur Linienführung. Bei anderen Baureihen werden die elektronischen Spiegel wieder auftauchen.



Nachdem zahlreiche Hersteller den horizontalen Leuchtstreifen zwischen den Rückleuchten kopiert haben, hat Audi sich entschieden, das stilistische Thema aufzubrechen und die Leuchten an den Enden mit vertikalen Elementen markant zu akzentuieren. Das hat so kein anderer Hersteller.



Die stilistischen Unterschiede zwischen e-Tron GT (350 kW/476 PS) und RS e-tron GT (440 kW/598 PS) sind minimal, und zudem können praktisch alle RS-Elemente auch für das Einstiegsmodell bestellt werden. Nie zuvor lagen Basismodell und RS-Version so eng beieinander. Audi erklärt, es wäre keine gute Idee gewesen, bei einem so gelungenen Entwurf ein Downgrade für die Basis vorzunehmen. Beide laden zum Vergleich mit den Schwestermodellen Porsche Taycan 4S und Taycan Turbo ein. Die Audi-Modelle regeln etwas niedriger ab, bei 245 km/h und 250 km/h anstatt 250 km/h und 260 km/h. Dafür sind sie mit einer höheren Reichweite zertifiziert. Die Preise liegen etwas niedriger als bei Porsche. Und das Angebot ist reduziert – es gibt kein Pendant für den Einstiegs-Taycan mit Heckantrieb oder den Taycan Turbo S, der unter eng definierten Bedingungen nochmals einen Leistungsschub liefert.



Der e-Tron GT wird in den Böllinger Höfen in Heilbronn auf der gleichen Produktionsstraße wie der R8 gebaut – in 36 statt 16 definierten Schritten. Jedes fertiggestellte Auto wird vor der Auslieferung 40 Kilometer lang auf öffentlichen Straßen getestet.



Die auffällige Folierung der Prototypen wird möglicherweise auch Endkunden angeboten. Audi arbeitet an einer technischen Lösung für den Look, der bei potentiellen Kunden ausgesprochen gut angekommen ist. Neben dem klassischen, nunmehr 20 Jahre alten Daytonagrau metallic, das die Flächen besonders gut modelliert, wird Taktikgrün metallic zur „Kommunikationsfarbe“ des e-Tron GT. Die Farbe ändert sich mit dem Lichteinfall und ist inspiriert von einer klassischen Porsche-Farbe der 70er-Jahre.



Marc Lichte ist überzeugt: Der e-Tron GT ist das vielleicht wichtigste Auto, das Audi bislang gebaut hat. Und ein persönliches Highlight seiner Karriere, in der er bereits weit über 100 Autos mit auf die Straße gebracht hat.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Elektroauto #Sportwagen #Audi







Auch interessant!



Audi SQ5 TDI Sportback im Test

Heiß geliebt oder scharf abgelehnt: Das Segment der coupéhaften SUVs polarisiert wie kein zweites.





Es will eine der schnellsten Limousinen der Welt sein und doch sortiert es sich auf der Autobahn meist au...





Ein Einstiegsmodell mit 408 PS bietet die 'erschwingliche' Variante des Porsche-Stromers nun. Was man zum...





Zuletzt haben wir die Liste der neuen Autos 2021 gebracht. Hier schauen wir speziell auf das, was die Ele...





Wie immer zum Jahresanfang ist es Zeit, sich einen Überblick über das Jahr zu verschaffen. Welche neuen A...





Alle guten Dinge sind drei, müssen sich die Audi-Verantwortlichen gedacht haben, als sie die Markteinführ...





Angriff ist die beste Verteidigung, sagt man. Und so lassen sich die deutschen Hersteller endlich nicht l...





Der Übergang vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb wird oft mit dem Sprung von der Kutsche zum Auto ve...





In Genf steht er noch als Prototyp beim Automobilsalon, doch schon Ende des Jahres soll er zu haben sein:...