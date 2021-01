Marken & Modelle 31.01.2021

Neue Elektroautos 2021

Zuletzt haben wir die Liste der neuen Autos 2021 gebracht. Hier schauen wir speziell auf das, was die Elektroautos 2021 neu bieten werden.

Audi Q4 eTron, Q4 Sportback eTron, GT, RS GT eTron

BMW iX, iC3, i4,

Bollinger B1, B2

Citroen Berlingo

Cupra el born

Dacia Spring

Faraday Future 91

Fiat Panda e, e500

Ford Mustang Mach E, Mach E GT

GMC Hummer ev

Hyundai Kona, Ionic 5

Jac e S4

Jaguar XJ

Kia cv

Land Rover Road Rover

Lexus UX 300e

Lightyear 1

Lotus Evija

Lucid Air

Mercedes-Benz EQA, EQB, EQE, EQS

MG ZS EV, 5 EV

Mini Cooper e

Nio Es6, Es8

Nissan Ariya

Opel e-Astra, Mokka, Combo, Zafira

Peugeot e308, eRifter

Polestar 1, 2

Porsche Taycan Cross Turismo

Renault Kangoo, Megane

Skoda Enyac iv, Coupe

Tesla Model Y, S

Toyota Mirai, Proace

Volvo V40

VW ID4, ID5, ID6



Neben den Elektroautos haben wir die restlichen Neuerungen am Automarkt für Sie in den untenstehenden Artikeln verlinkt.

