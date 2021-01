Marken & Modelle 26.01.2021



Ende für Lotus Elise, Exige und Evora

Lotus stellt seine 'alten' Produktreihen ein um in den neuen Segmenten wachsen zu können.

Dieses Jahr wird das letzte für die Lotus-Baureihen Elise, Exige und Evora sein. Nach dann insgesamt rund 55.000 gebauten Einheiten stellt sich der englische Sportwagenhersteller mit dem 2000 PS (1471 kW) starken Elektro-Hypercar Evija und dem Mittelmotor-Hybrid Type 131 neu auf. Zudem wollen die Engländer in Zukunft technisch mit der Renault-Tochter Alpine kooperieren.







Die Zukunftspläne gehen mit dem Bau einer neuen Fabrik einher, in die Lotus umgerechnet über 110 Millionen Euro investiert. Die Zahl der Mitarbeiter soll, einschließlich der Engineering-Abteilung, um weitere 250 steigen. Nach dem Einstieg von Geely und Etika Automotive aus Malaysien sind in den vergangenen fast dreieinhalb Jahren bereits 670 Mitarbeiter neu eingestellt worden.

