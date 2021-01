Marken & Modelle 10.01.2021

Im Vergleich: VW ID.4, Tesla Y, Volvo xc40, Kia eNiro, Peugeot e2008

Auch der DS3 eTense und Hyundai Kona wurden in dem geleakten Dokument verglichen, das aufgetaucht ist. Die Einschätzung zur Positionierung des Volkswagen ID.4 ist dabei spannend.

Wenn der künftige Marktführer im Elektroautobereich sich die Konkurrenz vornimmt und selbst eine Einschätzung der eigenen Position im Mitbewerberfeld abgibt, dann ist das brisant. Genau eine solche Präsentation, die für interne Zwecke angelegt wurde, hat eAuto-Blogger Alexander Voigt aus Frankreich erhalten und in Teilen geleakt. Genutzt wird es vermutlich, um den Vertrieb zu schulen, der mit Argumenten der Konkurrenz im Vergleich zu eigenen Autos konfrontiert wird.



Herangezogen wurden die 'vergleichbaren' Modelle genommen, die elektrisch als SUV am Markt sind. Neben Premium-Anbietern (BMW ix3, Tesla Model Y, Volvo xc40 recharche) sind das auch die Kompakten (Peugeot e2008, MG ZS ev, Kia eNiro 64) und Urbanen (Hyundai Kona, Citroen DS3 e-Tense), wie sie von VW klassifiziert werden.



Gut positioniert erkennt man dabei den VW ID.4 in Sachen 543l Kofferraumvolumen, Batteriekapazität (77kwh netto) und Reichweite (500km). Gleichzeitig gibt sich der Wagen in der Tabelle keine wirklichen Schwächen - die Grundlage für Gespräche mit potentiellen Kunden ist so sicher gut gelegt. Um es den Verkäufern noch einfacher zu machen wurden auch Positiv- und Negativlisten zu den einzelnen Fahrzeugen des Mitbewerbs angelegt.



Insbesondere gegenüber dem Tesla hat man dabei besonders viele Unterscheidungsmerkmale im Vergleich gefunden. Da sieht man sich besonders preislich im Vorteil, verweist aber auch auf das Vertriebsnetz und die Verfügbarkeit. Bei Tesla sieht man Stärke, Konnektivität und Ladetechnologie im Vorteil.



VW zeigt sich in den internen Unterlagen erfreulich offen und durchaus selbstkritisch reflektierend. Selbst wenn Tesla-Fans auch in diesen Vertriebsunterlagen noch nach Fehlern suchen, kann man diese Analyse für den Vertrieb nur positiv bewerten. Der kommende Marktführer in der Elektromobilität hat definitiv nicht nur eine Sicht auf sich selbst sondern auch einen distanzierten Blick auf den Gesamtmarkt und kann sich darin positionieren. Das heißt Gutes für die Zukunft.

#VW #Tesla. Elektroautos #Vertrieb #Leak #Vergleich







