Service 30.10.2020

Winterreifen ab November

Mit 1.11. ist auch in diesem Jahr die Zeit der Winterreifen angesagt. Da beginnt die 'situative Winterreifenpflicht' in Österreich.

Situativ, also nur bei winterlichen Fahrverhältnissen, müssen am Auto Winterreifen angebracht sein. Das ist aktuell noch kein Thema, wenn man die Täler nicht verläßt - aber wird kommen. Sich die Winterreifen zu montieren ist in den nächsten Tagen und Wochen also für Autofahrer in Österreich wieder Thema.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Winterreifen #Winterreifenpflicht #Gesetz #Österreich







Auch interessant!



Winterreifentest 2020

Die Winterreifen der aktuellen Saison im Vergleich und Test durch die europäischen Autofahrer-Klubs: Die Ergebnisse finden Sie hier!





...





Die Pflicht für Winterreifen ist in den verschiedenen Ländern unterschiedlich definiert. Manche Fahrer br...





Auch ein abgefahrener Winterreifen ist einem neuen Sommerreifen auf Schnee überlegen, meinen die Experten...