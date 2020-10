Marken & Modelle 14.10.2020



Maserati MC 20

Für den neuen MC 20 gibt Maserati den offiziellen Preis bekannt. Mit 210.000 Euro für den 630 PS starken Mittelmotor-Sportwagen ist die Preisgestaltung auf Augenhöhe mit Audi R8 und Porsche 911 Turbo.

Eine Besonderheit des MC 20 ist der Verzicht auf großes Spoilerwerk. Stattdessen wird der Anpressdruck zum Großteil durch ein speziell gestalteten Unterboden realisiert.







Maserati hat damit einen Nachfolger für den MC12 von 2004 vorgestellt. Der MC20 besitzt einen 630 PS (463 kW) starken V6-Motor mit drei Litern Hubraum und 730 Newtonmetern Drehmoment. Er beschleunigt den Supersportwagen in unter 2,9 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 325 km/h. Der Motor ist der erste, den Maserati nach einer Pause von mehr als 20 Jahren wieder selbst produziert.



Bei einem Leergwicht von unter 1500 Kilogramm weist der Maserati MC20 mit 2,33 Kilogramm pro PS das beste Leistungsgewicht seiner Klasse auf. Im Innneraum finden sich zwei 10,25-Zoll-Bildschirme - einen für das Cockpit und einen für das Maserati Multimediasystem (MIA). Die Mittelkonsole ist mit Carbon verkleidet und beherbergt den Schalter für den Fahrmodus (GT, Wet, Sport, Corsa und ESC Off) und zwei Getriebewahlschalter. Die meisten Bedienelemente befinden sich auf dem Lenkrad, einschließlich des Startknopfs.



Der 4,67 Meter lange und 1,22 Meter flache MC20 steht auch für die Rückkehr der Marke in den Motorsport. Die Produktion soll Ende des Jahres anlaufen. Maserati hat neben dem Coupé auch ein Cabriolet sowie eine vollelektrische Version angekündigt.

