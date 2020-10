Marken & Modelle 14.10.2020



VW Golf: Starker Diesel und Clubsport GTI

Der neue Golf GTI bekommt eine Clubsport-Variante. Und auch ein 200 PS-Diesel steht neu am Start.

Das 300 PS (221 kW) starke Topmodell erhält exklusiv ein erstmals realisiertes Fahrprofil 'Nürburgring', das Teil eines neuen Fahrdynamikmanagers für das Sportfahrwerk ist. Dieser regelt die elektronischen Differenzialsperren und die querdynamischen Anteile der optionalen elektronischen Dämpferregelung DCC. Erstmals wird von dem System auch eine serienmäßige elektromechanische Vorderachsquersperre angesprochen.







Optisch hebt sich der Clubsport-GTI von seinen Brüdern durch eine nach unten geöffnete Frontpartie und vergrößerte Aerodynamik-Flügel ab. Für den Abtrieb sorgen ein Frontspoiler, ein zweiteiliger Dachkantenspoiler sowie ein Diffusor. Die Karrosserie wurde nochmals um 10 Millimeter abgesenkt. Der Golf GTI Clubsport steht auf 18-Zoll-Leichtmetallrädern. Neu sind auch ovale statt runde Endrohre der links und rechts angeordneten Sportabgasanlage.



Im Innenraum kommen Sportsitze in Art-Velours, ein Sportlenkrad mit Lochleder und Schaltwippen sowie Aluminium-Pedalerie zum Einsatz. Serienmäßig wird der 400 Newtonmeter starke Turbomotor mit einem Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe übersetzt.







Golf Diesel



Die Buchstabenkombination GTD ist nicht ganz so ikonisch wie GTI, aber vor allem Langstreckenfahrer greifen lieber zum Diesel. Volkswagen startet heute den Vorverkauf des neuen Golf GTD. Sein 2,0-Liter-Motor liefert 200 PS (147 kW) und üppige 400 Newtonmeter Drehmoment. In Verbindung mit dem serienmäßigen Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sprinter der stärkste Diesel-Golf in 7,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mit einem Normverbrauch von 4,4 Litern je 100 Kilometer ist der sportliche Selbstzünder in der Effizienzklasse A unterwegs.



Ein 15 Millimeter tiefer gelegtes Fahrwerk, ein Dachkantenspoiler und das Doppelendrohr sowie weitere spezifische Exterieurmerkmale kennzeichnen den GTD. Das Interieur moit Carbon-Leisten lehnt sich wie gewohnt am GTI an. Hinter dem Sportlenkrad befindet sich das serienmäßige digitale Cockpit mit Zehn-Zoll-Infotainmentbildschirm. Gestartet wird der Wagen über die rot pulsierende Start-Stopp-Taste.





ampnet/red

