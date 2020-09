Energie 21.09.2020

Polestar rechnet CO2-Unterschiede aus

Was andere Autohersteller lieber verschweigen, zeigt die Transparenz-Seite bei Polestar nun im Detail an: Der CO2-Verbrauch von Elektroautos im Vergleich zu Benzinern wird so offensichtlich.

Dabei nimmt Polestar in der hauseigenen Studie auch vergleichbare Autos aus dem Konzern. Der Polestar 2 wird mit dem Volvo XC40 verglichen, dabei fließen alle CO2-Quellen in Produktion und Erhalt des Autos mit ein.



In der Produktion schneiden Elektroautos sehr schlecht ab. Alleine 26 Tonnen CO2 mehr fallen hier schon beim Elektroauto an. Danach muss sich das Elektroauto wieder einen Vorteil erarbeiten, je mehr es genutzt wird, desto eher kann es wieder in den positiven Bereich gelangen.



Und das unterscheidet sich dann auch noch hinsichtlich des Strom-Mixes, der für Europa/Weltweit und rein nachhaltig ausgewiesen wird. Ein Benzinauto hat im Lebenszeitraum dabei etwa 58 Tonnen CO2 produziert, ein typisches europäisches Elektroauto holt sich über die Steckdose bis hin zu 50 Tonnen CO2 in die Bilanz. Selbst über die Lebensdauer ist das Elektroauto daher nicht so vorteilhaft wie es zunächst erscheint.



Außer natürlich, der Strom wird generell regenerativ erzeugt. Dann wird im laufenden Betrieb nur noch wenig CO2 dazu erzeugt. Doch bis es soweit ist, wird es wohl noch dauern.

