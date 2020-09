Marken & Modelle 09.09.2020

Halbe Million Nissan Leaf

Zum Jubiläum präsentiert Nissan auch gleich Neuigkeiten und Einblicke in die Geschichte für Elektroauto-Besitzer.

Zum heutigen Welttag des Elektroautos hat auch das Modell, mit dem alles begann, einen Grund zu feiern: Vom Nissan Leaf, dem ersten in Großserie gebauten vollelektrischen Fahrzeug der Welt, ist jetzt das 500.000. Exemplar gefertigt worden. Das Jubiläumsmodell ist im britischen Sunderland vom Band gelaufen, wo Nissan den Elektro-Pionier seit 2013 herstellt und bislang mehr als 175.000 Einheiten produziert hat.



Seine Marktpremiere feierte der Leaf vor fast genau zehn Jahren. Seitdem wurde er nicht nur in Europa, in Japan und sogar weltweit zum Auto des Jahres gewählt; er hat auch das Vertrauen der Kunden in aller Welt gewonnen. Wie auch das von Maria Jansen aus Norwegen, die sich bereits 2018 für ihren ersten Leaf entschied und nun die Schlüssel für das Jubiläumsmodell entgegengenommen hat.



Zusammengenommen mehr als 14,8 Milliarden Kilometer haben die Leaf Fahrer in aller Welt seit 2010 zurückgelegt. Dabei haben sie gemeinsam nicht nur 2,4 Milliarden Kilogramm CO2 eingespart, sondern auch zur Verbesserung der Luftqualität beigetragen. Während der Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr haben Menschen überall auf der Welt festgestellt, wie sich die Luftqualität verbessert – und die meisten möchten dieses Niveau bewahren: Bei einer Umfrage des europäischen Web-Magazins Politico2 gaben 68 Prozent der Befragten in Europa an, dass sie Maßnahmen unterstützen, mit denen eine Rückkehr zum früheren Ausmaß der Luftverschmutzung verhindert werden kann.



„Die Menschen haben während der Lockdowns erlebt, wie die Luft sauberer wird und die Lärmbelastung abnimmt“, sagt Helen Perry, bei Nissan Europe für die Bereiche Elektro-Pkw und Infrastruktur verantwortlich. „Mehr denn je sind sie nun bereit, weitere Schritte in eine nachhaltigere Zukunft zu unternehmen, und der Nissan Leaf kann dazu beitragen.“

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Nissan #Elektroauto #Jubiläum







Auch interessant!

Kommt bezahlter Strom im Akku an?

Wie viel des Stroms von der Zapfsäule landet tatsächlich im Akku? Bis zu ein Viertel der Energie geht bei...



Nissan Ariya

Um Nissan ist es lange Zeit ruhig gewesen, zumindest, was die Autos angeht. Selbst der Leaf tauchte kaum ...



8 Mio. Elektroautos

Im Jahr 2019 ist der Bestand an Elektroautos weltweit auf rund 7,9 Millionen gestiegen – ein Plus v...



Neue Elektroautos 2019

Die Neuerscheinungen aller Marken 2019 haben wir uns schon als Übersicht gegeben. Ein Teil davon ist elek...



Nissan Leaf: 415km im WLTP-Test für die Stadt

Der WLTP-Test ersetzt den Prüfzyklus für den Normverbauch seit 2017 und bringt Ergebnisse näher dem typis...



Nissan Leaf 2018 wird aufgerüstet

Mehr Leistung, mehr Akku, autonomes Fahren und die zweite Generation des Fahrzeugs, die deutlich gefällig...



Leaf lädt ökologisch schnell

Mit einem optionalen Energiepaket rundet Nissan die Lancierung des Elektromodells Leaf auf dem österreich...



Nissan Leaf kommt näher

Nissan wird im Dezember mit der Auslieferung des Leaf in Japan und den USA beginnen. In Europa sollen die...



Leaf auch aus Europa

Der japanische Automobilhersteller Nissan wird den rein elektrisch angetriebenen Kompaktwagen Nissan Leaf...



Nissan Leaf

Der Nissan Leaf ('Blatt') wird in Tokio erstmals der Weltöffentlichkeit gezeigt. Er ist das erste Elektro...