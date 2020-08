Termine 21.08.2020



Fotos: Treffen im Autokino Wien 2020

Rock n Roll und Autokino - das passt zusammen und findet viele Fans. So auch beim heutigen Treffen der US-Cars, Sportwagen und Oldtimer aller Art, die sich zum Film und zur Musik eingefunden haben.

Wir haben Fotos mitgebracht für all jene, die nicht dabei sein konnten. Und ein Video folgt, sobald es geschnitten und bearbeitet ist.





Fotos: Rock Roll Autokino August

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Autokino #Groß Enzersdorf #Wien #Kino #Auto #Fotos







Auch interessant!

Rock n Roll meets Autokino Wien

Wir kennen das Motorkino und der start des sicheren Autokinos ist auch bekannt. Doch dass uns Corona nun ...



Autokino am Parkplatz

Der US-Handelsgigant Walmart will ab August die riesigen Parkplätze an 160 seiner Standorte zu Autokino...



Sicheres Kino: Autokino Wien soll starten

Auch wenn es kaum neue Filme aus Hollywood in dieser Saison gibt, möchten die Betreiber des Autokino Wien...



Noch einmal Motorkino

Der September ist noch ein schöner Saisons-Monat im Autokino, wenn das Motorkino zum filmisch-ps-geladene...



Motorkino im Juni

Auch die heiße Sommernacht im Juni wurde im Autokino wieder heftig für Benzingespräche und Kinofeeling ve...