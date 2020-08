Service 16.08.2020

Gebrauchtwagen farblich bewertet

Die deutsche Plattform 'Mobile' hat sich dem Einfluss von Farben und den erzielbaren Preisen im Gebrauchtwagenmarkt angenommen. Dabei gibt es interessante Trends.

Sowohl die erzielbaren Preis als auch die entsprechende Nachfrage kann man anhand der Inserate und deren Nutzung ablesen. So ist die Relation zwischen der Farbe eines Autos und dem Wert im Gebrauchtwagenmarkt deutlich messbar. Und die Ergebnisse sind eindeutig, was die eigene Bewertung eines Autos anhand der Farbe durchaus lukrativ werden läßt.



Ein schwarzes Auto etwa ist deutlich wertstabiler als bei anderen Farben. 2000 Euro über dem Durchschnittswert liegen die Anzeigen für schwarze Autos, gleichzeitig gibt es auch mehr User, die nach schwarzen Autos suchen. Auch abseits der Tatsache, dass höherpreisige Autos eher schwarz sind, ist hier also eine Tendenz im Markt feststellbar.



Extreme und seltene Farben hingegen werden kaum gehandelt und auch bis zu einem Drittel günstiger angeboten, als ihre 'normalen' Geschwister, die technisch eher am gleichen Stand sind. Goldene und lilafarbene Autos sind aber aufgrund der Farbe preislich im Keller.



Im Trend liegen jedoch grün, gelb und orange. Neben den Klassikern (weiss, silber) sind es aktuell diese Farben, die Käufer anziehen (und gute Preise erwirtschaften).



Zum Thema Autowert und den Faktoren der Autobewertung haben wir noch jede Menge mehr Informationen bei den Links unterhalb gesammelt. Wie Sie günstig an einen Gebrauchten kommen oder einen höheren Preis für Ihren Gebrauchten bekommen erfahren Sie dort.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Auto #Wert #Farbe #Gebrauchtwagen







Auch interessant!



Umwelt und Klima profitieren vom Diesel

Alle reden von der Elektromobilität. Gerade Volkswagen hat sich das Thema auf die Fahnen geschrieben. Und doch werden in den nächsten Jahren auch aus VW-Fabriken immer noch weitaus mehr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren rollen als mit Elektroantrieb.





Im Zehn-Jahresvergleich gibt es eine klare Trendfarbe: Seit 2007 hat sich der Anteil der Farbe Weiß an al...





Einen Gebrauchten kann man an vielen Orten kaufen, nirgendwo ist jedoch das Angebot so vielfältig, wie im...





Um einen Gebrauchtwagen gut zu verkaufen, braucht es mehr als nur ein Inserat als Anzeige für den Verkauf...





Ein Gebrauchtwagen, der verkauft wird, wird nicht nur nach harten Fakten verkauft. Der große Teil der Ent...





Wer sein Auto verkaufen oder den alten Wagen in Zahlung geben möchte, sollte wissen, welchen Wert es hat....





Die Verschrottungsprämie macht aus wertlosem Metall ein gutes Eintauschobjekt für ein neues Auto. Das alt...





Was ist mein Auto wert? Beim Verkauf eines Autos an Händler oder Private ist es genauso wichtig, den aktu...





Die ewige Frage beim Autokauf und Autoverkauf: Welcher Preis ist angemessen für ein gebrauchtes Fahrzeug?...





Wenn Sie wissen möchten, welchen Marktwert ein Oldtimer oder Youngtimer hat, dann gibt es jetzt eine neue...





Für alle die rasch und bequem den Wert Ihres Autos herausfinden möchten, bietet der ÖAMTC gemeinsam mit E...





Die Pflege und der Werterhalt eines Autos kann beim Verkauf viel gespartes Geld bedeuten. Wir zeigen Ihne...