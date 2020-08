Marken & Modelle 04.08.2020

Preise VW ID.3 in Österreich

Die Verfügbarkeit und die Preise für den VW ID.3 stehen nun auch in Österreich fest. Die Corona-Krise hat nur eine kleine Verzögerung gebracht.

Der 'Golf' der Elektroautos wird den Markt ordentlich aufmischen, das ist jetzt schon sicher. Die 5000-Euro-Prämie für Elektroautos trifft dabei auf einen praktischen und alltagstauglichen Wagen, der durchaus Spaß macht - ein 'Golf' im Geiste eben. Und war letztes Jahr noch der eGolf im Spitzenfeld der Zulassungsstatistik für Elektroautos in Österreich, so soll das künftig der ID.3 für den VW-Konzern schaffen. Das sollte machbar sein, selbst der 'alte' eGolf schaffte es im ersten halbjahr auf den sechsten Platz der Wertung.



Der neue ID.3 will weiter nach vorne, der ID.4 kommt kurz später auch noch an seine Seite. Der Vorverkauf der ID.3 1st Edition startete am 27. Juli, die ersten Fahrzeuge werden im September ausgeliefert. Die ersten Serienfahrzeuge damach werden voraussichtlich ab August bestellbar sein mit den ersten Auslieferungen im Dezember.



Der Verkauf des ID.3 erfolgt über ein neues Vertriebsmodell, ein gemeinsam mit den Volkswagen Händlern in Kraft getretenes Agentursystem. Preisgestaltung und Lagerhaltung liegen beim Importeur, der Agent erhält für seine erbrachten Leistungen eine Provision. Der Kunde hat dadurch den Vorteil einheitlicher Preise. Bisher konnten sich entsprechende Systeme nicht durchsetzen, sobald Händler im Spiel waren (Koreaner versuchten einmal ein Listenpreissystem, bei Marken die ohne Händler auftraten gibt es einheitliche Preise ebenfalls - meist trotzdem mit den vom Hersteller unerwünschten Rabatten). Wir sind gespannt, ob VW das durchhalten kann.



VW ID.3 Preise



Der neue ID.3 wird zum Marktstart im August in der Serienversion als Modellvariante ID.3 Pro Performance ab ca. 35.000,– Euro (58 kWh Akku) erhältlich sein. 2021 setzt die Basisversion ID.3 Pure (45 kWh Akku) ein, mit einem Startpreis ab voraussichtlich rund 30.000,– Euro. Die Version PRO S (77 kWh, nur in Kombination mit Paket Tour) startet voraussichtlich noch 2020 ab 46.640,– Euro.



Die ID.3 1st Edition aktuell ab 41.690,–* Euro bestellbar. Zum Marktstart der 1st Edition wird der ID.3 1st Edition mit 58 kWh angeboten. Die anderen Batteriegrößen folgen im August mit Verkaufsstart des Serienmodells.



Diverse Pakete und Optionen sind bei den Serienmodellen logischerweise verfügbar, zum Start minimiert man Optionen, um die Produktion hoch zu halten. Dafür gibt es rund 600,- Euro Guthaben an der Ladesäule zum Start mit dazu.

