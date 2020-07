Aktuell 09.07.2020

Autokino am Parkplatz

Der US-Handelsgigant Walmart will ab August die riesigen Parkplätze an 160 seiner Standorte zu Autokinos umfunktionieren.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie erlebt das klassische Drive-in eine echte Renaissance, wie 'CNN' berichtet. Auf Walmart-Parkplätzen sollen bis Oktober regelmäßig Filme laufen.



'Die familienfreundlichen Filmabende enthalten Kino-Hits, Gastauftritte von Regisseuren und Stars sowie Essen und Trinken, das direkt zu den Fahrzeugen der Kunden geliefert wird', heißt es von Walmart. Für die Verpflegung der Gäste verwendet der Konzern einfach seine nahe gelegenen Supermärkte.



Für das Programm der Autokinos hat Walmart eine Partnerschaft mit dem Medienunternehmen Tribeca Enterprises geschlossen. Insgesamt 300 Vorführungen zwischen August und Oktober sind geplant. Es ist noch unklar, welche Filme gezeigt werden, aber Walmart hat bereits eine eigene Website eingerichtet, um Besucher vorzeitig darüber zu informieren.



Aufgrund des automatischen Abstandes zu anderen Besuchern erfreuen sich Autokinos in den USA in Corona-Zeiten zunehmender Beliebtheit. Obwohl der Lockdown stark gelockert wurde, haben die meisten Amerikaner noch relativ wenig Lust auf Kinosäle. Viele Kinobetreiber sind deswegen gezwungen, improvisierte Drive-ins aufzustellen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Wallmart #Autokino #Kino #Auto #Parkplatz







Auch interessant!

Sicheres Kino: Autokino Wien soll starten

Auch wenn es kaum neue Filme aus Hollywood in dieser Saison gibt, möchten die Betreiber des Autokino Wien...



Motorkino 2019

Die Reihe im Autokino Groß Enzersdorf bei Wien geht in eine neue Saison. Der Auftakt war fulminant....



Motor und Film im Autokino

Im Autokino in Groß Enzersdorf direkt an der Stadtgrenze zu Wien ist wieder etwas los. Am Freitag wurde d...