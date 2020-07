Aktuelles 30.06.2020

Elektroauto-Förderung in Österreich 2020

Ab 1.7.2020 bis Ende des Jahres steigt die Förderung für e-Autos in Österreich auf 5000 Euro an. Hier sind die Details zur Förderung der Elektromobilität.

Statt der 'üblichen' 3000 Euro Förderung für den Neukauf von Elektroautos ('Neuwagen mit 100% Strom aus erneuerbaren Energieträgern' - für Plug-In-Hybride ändert sich mit der neuen Regelungen nichts) gilt das restliche Jahr 2020 ein erhöhter Betrag von 5000 Euro Förderung für Stromer, die Private kaufen. 2000 Euro davon tragen die Importeure der eAutos, den Rest fördert der Staat. Die Förderungen gelten analog auch für Wasserstoff-Energie, weiterer Bonus (NoVa-Vorteile, Versicherungssteuer etc.) bleiben bestehen. Und neben der Bundesförderung ist auch jene der Bundesländer verfügbar, wenn es diese gibt.



Als Angemessenheitsgrenze (Luxustangente) gilt bei der eAuto-Förderung 50.000 Euro (Firmen: 60.000) für das jeweilige Basis-Modell (maximaler Brutto-Listenpreis). In unserer Übersicht unter e.auto.at sieht man, welche Autos in diese Kategorie fallen.



Für die Infrastruktur wird es auch Geld geben. Eine Ladestation wird mit 600 Euro (bisher 200) unterstützt. Und gemeinsam genutzte Ladeeinheiten (Mehrfamilienhaus) können 1800 statt 600 geltend machen.



Auch elektrisch angetriebene Zweiräder werden gefördert, immerhin 1200 statt 1000 Euro steht für e-Motorräder dazu, bei Mopeds mit Elektroantrieb werden 800 statt 700 Euro beigesteuert. 93 Mio. Euro ist das Paket insgesamt groß.

