Marken & Modelle 10.06.2020

VW ID.3 kommt im September

Volkswagen will den ID 3 nun im September ausliefern. Es handelt sich zunächst um die „1st Editon“, die auf 30.000 Einheiten limitiert ist.

Verbindlich bestellt werden kann das Elektrofahrzeug ab 17. Juni, teilte das Unternehmen heute mit. Aufgrund einiger noch offener technischer Fragen können Frühbucher zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Zum einen bestellen sie den ID 3 zum September und werden Mitglied in einem exklusiven „ID 3 1st Mover Club“. Dies beinhaltet verschiedene Kundenvorteile wie keine Leasingraten für die ersten drei Monate und ein Softwareupdate für zwei ausstehende Digitalfunktionen zu Beginn des nächsten Jahres.



Denn zum Marktstart im September wird VW die Funktion App Connect sowie den Fernbereich des Head-up-Displays noch nicht aktivieren. Zweite Option ist ein Auslieferungstermin im vierten Quartal 2020, wenn das neue Modell dann über alle Funktionen verfügt.



Der ID 3 First Edition wird in drei Aussattungsvarianten angeboten. Die Preise liegen zwischen unter 40.000 Euro und unter 50.000 Euro. Darin enthalten ist ein Ladeguthaben für ein Jahr. Vier Wochen nach den Frühbuchern können dann auch andere Interessenten die Erstauflage des ID 3 ordern.

ampnet/red

